Renato Brunetta: "Lascio Forza Italia, ha tradito i suoi valori"

Il ministro uscente della P.A. contesta la decisione di non votare la fiducia al Governo Draghi e precisa: "Non sono io che Lascio, è Forza Italia che lascia se stessa"

Agenzia_Ansa : Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. 'Non votando la fiducia a Draghi -… - La7tv : #la7retweet Crisi di governo, Renato Brunetta lascia Forza Italia: 'Io non cambio, è Forza Italia che è cambiata' - pietroraffa : == Renato Brunetta lascia Forza Italia. E anche questa è storia #crisidigoverno - seriouslyaleks : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. 'Non votando la fiducia a Draghi - scrive… - tusciaweb : Renato Brunetta lascia Forza Italia Roma - Renato Brunetta lascia Forza Italia in polemica con la scelta di non v… -