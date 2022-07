Renato Brunetta lascia Forza Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo Mariastella Gelmini, anche . "Non votando la fiducia a Draghi, FI ha tradito la sua storia. Non sono io che lascio, è Forza Italia che lascia se stessa", ha detto il ministro.'... Leggi su europa.today (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo Mariastella Gelmini, anche . "Non votando la fiducia a Draghi, FI ha tradito la sua storia. Non sono io che lascio, èchese stessa", ha detto il ministro.'...

Agenzia_Ansa : Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. 'Non votando la fiducia a Draghi -… - La7tv : #la7retweet Crisi di governo, Renato Brunetta lascia Forza Italia: 'Io non cambio, è Forza Italia che è cambiata' - myrtamerlino : ??Dopo Maria Stella #Gelmini, anche Renato #Brunetta lascia Forza Italia. #crisigoverno - Cosmicpolitan_ : RT @SimoneAlliva: 'Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la s… - steangelini80 : RT @andreacantelmo8: Dopo la #Gelmini, anche Renato #Brunetta lascia Forza Italia. 'Non votando la fiducia a #Draghi, FI ha tradito la sua… -