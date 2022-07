(Di giovedì 21 luglio 2022) “Sono degli irresponsabili coloro che hanno scelto di anteporre l’interesse di parte all’interesse del Paese, in un momento così grave. I vertici sempre più ristretti disi sono appiattiti sul peggior populismo sovranista, sacrificando un campione come Draghi, orgogliono nel mondo, sull’altare del più miope opportunismo elettorale”: con queste durissime e chiarissime paroleannuncia l’addio a, dopo quello della ministra Maria Stella Gelmini. “Non sono io che lascio, ma è, o meglio quel che ne è rimasto, che hato se stessa e ha rinnegato la sua storia, Non votando la fiducia a Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: ...

Il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, lascia Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi nel caos anche dopo l'uscita di Maria Stella Gelmini. Dopo l'addio al partito di Berlusconi da parte del ministro Gelmini arriva quello del titolare del dicastero della Pubblica amministrazione: «Ha tradito di suoi valori»