Renato Brunetta dice addio a Forza Italia: “Non sono io che lascio ma è il partito che ha rinnegato la sua storia” (Di giovedì 21 luglio 2022) Le crepe interne ai partiti dopola crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi, stanno diventando delle vere e proprie voragini. In particolare in Forza Italia che dopo l’addio di Mariastella Gelmini vede un altro ministro lasciare il partito di Silvio Berlusconi. Renato Brunetta a capo del dicastero per la Pubblica Amministrazione saluta gli azzurri: “Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia”. Scrive in una nota Brunetta: “Non votando la fiducia a Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Le crepe interne ai partiti dopola crisi di governo e le dimissioni di Mario Draghi, stanno diventando delle vere e proprie voragini. In particolare inche dopo l’di Mariastella Gelmini vede un altro ministro lasciare ildi Silvio Berlusconi.a capo del dicastero per la Pubblica Amministrazione saluta gli azzurri: “Nonio che, ma è, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e hala sua”. Scrive in una nota: “Non votando la fiducia a Draghi, il mioha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il ...

