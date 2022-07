Razzetti l’uomo delle 4 specialità del nuoto | “Il segreto è la costanza e la voglia di fare bene”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ostia – 8 medaglie tra Europei e Mondiali, di cui due ori iridati e a distanza di mezz’ora l’uno dall’altro ad Abu Dhabi, 5 record nazionali tra i quali migliorati e rinnovati da se stesso nei 200 misti e nei 400 misti, 5 medaglie europee in corta e in lunga con lo splendido oro a Kazan nei 200 misti. Questo è il bilancio di due anni di esponenziale crescita di Alberto. L’atletaFiamme Gialle, che è arrivato terzo nei 200 misti agli Assoluti dicon il tempo di 2’01.05, sotto il sole caldissimo di Ostia, è unastelle della Nazionale italiana dei Meravigliosi, che si prepara a scendere in gara ai prossimi Europei di Roma. ‘Razzo’, l’atleta che stupisce in gara, che si mangia l’acqua, che padroneggia in 4diverse che lo sfidano e che lo ...