Raimondo Todaro | avete mai visto la sua ex Paola? Bomba sexy

AlBizzotto : RT @ilgiornale: 'Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dic… - ilgiornale : 'Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quas… - CaffeFou : La stoccata di Todaro a Milly Carlucci: 'Quasi ti dice che mutande metterti' #todaro #ballandoconlestelle… - ilgiornale : 'Vuole avere il controllo su tutto'. Le ultime dichiarazioni rilasciate da #RaimondoTodaro su #MillyCarlucci rischi… - ParliamoDiNews : Raimondo Todaro su Milly Carlucci: `Quasi quasi ti dice che mutande metterti: è fatta così!` - Il Vicolo delle News… -

Le ultime dichiarazioni rilasciate dasu Milly Carlucci e Maria De Filippi rischiano di scatenare una nuova polemica. Quando il ballerino disse addio a Ballando con le stelle per entrare nella scuola di Amici di Maria De ...Dall'abbandono della Rai all'ingresso nel cast di Amici , il ballerino rompe il silenzio.confessa il vero rapporto con le note conduttrici.seduto per ' Un caffè con ' con Lorella Cuccarini , si lascia andare in intime dichiarazioni. Un format televisivo mandato in onda su YouTube in cui note celebrità vengono intervistate.Raimondo Todaro lancia un duro attacco a Milly Carlucci e elogia Amici e l’atteggiamento di Maria De Filippi. In una sola edizione, Raimondo Todaro è diventato uno dei professori più amati di sempre d ...La sua riconferma non sarebbe scontata perché sia ad Amici di Maria De Filippi che a Ballando con le Stelle, suo alter ego, si sa in tanti vogliono esserci. E ogni stagione la gara tra i partecipanti ...