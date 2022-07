Questa sera a “Zona Bianca”: quale sarà il futuro del governo italiano? (Di giovedì 21 luglio 2022) Questa sera, giovedì 21 luglio, torna il nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programmacondotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro. Tema centrale della puntata il futuro del governo italiano, nel giorno del voto di fiducia alla Camera dei Deputati, dopo la crisi aperta la settimana scorsa dal Movimento 5 Stelle. Nel corso della serata un focus sulle possibili soluzioni per garantire all’Italia i fondi del Pnrr e per alleviare la crisi economica che sta investendo il nostro Paese, con i rincari dei prezzi delle bollette e dei beni di prima necessità. Infine, ampio spazio verrà dedicato alla nuova ondata di Covid-19 e alla quarta dose di vaccino, ora destinata agli over 60. Seguici su Google News L'articolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022), giovedì 21 luglio, torna il nuovo appuntamento con “”, il programmacondotto da Giuseppe Brindisi in primata su Retequattro. Tema centrale della puntata ildel, nel giorno del voto di fiducia alla Camera dei Deputati, dopo la crisi aperta la settimana scorsa dal Movimento 5 Stelle. Nel corso dellata un focus sulle possibili soluzioni per garantire all’Italia i fondi del Pnrr e per alleviare la crisi economica che sta investendo il nostro Paese, con i rincari dei prezzi delle bollette e dei beni di prima necessità. Infine, ampio spazio verrà dedicato alla nuova ondata di Covid-19 e alla quarta dose di vaccino, ora destinata agli over 60. Seguici su Google News L'articolo ...

borghi_claudio : Questa sera alle 20.00 tutti online con me. Vi dovevo la spiegazione della #crisidigoverno e come sempre manterrò. - pbersani : Questa sera sarò a @Controcorrentv su Retequattro - SuperQuarkRai : La neurostimolazione per tornare a camminare dopo un incidente; con #AlbertoAngela a Procida capitale della cultura… - heavyrock70 : RT @unoscribacchino: “Non si tratta solo di qualche fascista esaltato. È un comportamento di massa della polizia. Nessuno ha detto no. Ques… - ramanujando : RT @unoscribacchino: “Non si tratta solo di qualche fascista esaltato. È un comportamento di massa della polizia. Nessuno ha detto no. Ques… -