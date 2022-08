Quanto guadagna Mario Draghi: ecco il patrimonio dell’economista (Di giovedì 21 luglio 2022) Quanto guadagna Mario Draghi? L’economista che il 13 febbraio 2021 è stato eletto Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana si è ufficialmente dimesso, in un momento non così sereno per l’Italia. Si è ritrovato come costretto a prendere questa decisione, dopo aver affrontato la disapprovazione di una parte politica. Visto come il Salvatore sia nel nostro Paese che oltre oceano, è oggi molto amato dai cittadini italiani. Prima di guidare il Governo ha svolto per diversi anni un altro importantissimo ruolo: è stato il Presidente della Banca Centrale Europea, da cui ha guidato l’Italia e il resto d’Europa fuori dalla crisi del 2008. Vediamo ora quali sono i guadagni e il patrimonio di Mario Draghi. Mario Draghi, ... Leggi su comeguadagnareoggi (Di giovedì 21 luglio 2022)? L’economista che il 13 febbraio 2021 è stato eletto Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana si è ufficialmente dimesso, in un momento non così sereno per l’Italia. Si è ritrovato come costretto a prendere questa decisione, dopo aver affrontato la disapprovazione di una parte politica. Visto come il Salvatore sia nel nostro Paese che oltre oceano, è oggi molto amato dai cittadini italiani. Prima di guidare il Governo ha svolto per diversi anni un altro importantissimo ruolo: è stato il Presidente della Banca Centrale Europea, da cui ha guidato l’Italia e il resto d’Europa fuori dalla crisi del 2008. Vediamo ora quali sono i guadagni e ildi, ...

Nero_Tulip : @chiaraover @colorARTillery @Tremar61 @VivianaDesio C'entra che chi guadagna pochissimo non dovrebbe pagare proprio… - paposauro : @DarkLadyMouse Per quanto riguarda argomento ossessione effettivamente inizia ad essere veramente troppo, nelle ten… - maugiu24 : @NicolaPorro Schema porro - fare scrivere (con nome) post ad altri per NON assumersi la responsabilità di quanto sc… - AvvSirica : Una riforma fiscale è indispensabile per favorire chi guadagna meno e non fargli temere imposte insostenibili se le… - Alessan80777995 : @LaPrimaManina @DrLeppie Esempio sbagliatissimo ma divertente. Alla romana pagano tutti lo stesso. Io mangio pizza… -