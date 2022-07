Provedel in campo, lo Spezia allontana offerta della Lazio (Di giovedì 21 luglio 2022) Lo Spezia lancia un messaggio alla Lazio nella trattativa che vorrebbe il portiere Ivan Provedel a Roma. Oggi il calciatore ha giocato l'intera partita contro lo Jablonec, squadra del massimo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Lolancia un messaggio allanella trattativa che vorrebbe il portiere Ivana Roma. Oggi il calciatore ha giocato l'intera partita contro lo Jablonec, squadra del massimo ...

apetrazzuolo : SPEZIA - Vittoria in amichevole, Provedel in campo - napolimagazine : SPEZIA - Vittoria in amichevole, Provedel in campo - infoitsport : Lazio, Provedel in arrivo. Oggi secondo test ad Auronzo, Romagnoli in campo - ManuelF74595905 : @Gianluc70081496 @SkySport Si guarda c'hai preso , la coppia Casale Romagnoli con Provedel e Nano Antonio in mezzo… - DionisiMar : @salomone_l @fbmaarket Fare paragoni è inopportuno finché non scendono in campo. Se diamo una okkiata alle statisti… -