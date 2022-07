Prosegue il calo dei contagi covid in Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Si conferma in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 80.653 i nuovi casi covid contro gli 86.067 precedenti ma soprattutto contro i 107.122 di giovedì scorso. I tamponi effettuati sono 366.000 (ieri 380.121) con un tasso di positività che scende dal 22,6% al 22%. I decessi delle ultime 24 ore sono 157 (come ieri) per un totale di 170.527 vittime dall'inizio della pandemia. Invariate le terapie intensive rispetto a ieri: in tutto rimangono 410 con 40 ingressi del giorno. In calo il numero dei ricoveri ordinari: sono 53 in meno (ieri +62) per un totale di 10.984. La regione con più casi covid odierni è sempre la Lombardia con 10.846 contagi seguita da Veneto (+8.490), Campania (+8.239), Lazio (+6.833) ed Emilia Romagna (+6.487). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore ... Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Si conferma inla curva epidemica in. Oggi sono 80.653 i nuovi casicontro gli 86.067 precedenti ma soprattutto contro i 107.122 di giovedì scorso. I tamponi effettuati sono 366.000 (ieri 380.121) con un tasso di positività che scende dal 22,6% al 22%. I decessi delle ultime 24 ore sono 157 (come ieri) per un totale di 170.527 vittime dall'inizio della pandemia. Invariate le terapie intensive rispetto a ieri: in tutto rimangono 410 con 40 ingressi del giorno. Inil numero dei ricoveri ordinari: sono 53 in meno (ieri +62) per un totale di 10.984. La regione con più casiodierni è sempre la Lombardia con 10.846seguita da Veneto (+8.490), Campania (+8.239), Lazio (+6.833) ed Emilia Romagna (+6.487). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore ...

