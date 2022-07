Progetto Bio.Gran.Sannio, martedì la presentazione alla CIA di Benevento (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – martedì 26 luglio alle 17,30 presso la sede Provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori di Benevento, si terrà l’evento di presentazione del Progetto Bio.Gran.Sannio. Il Progetto: Biodiversità e Agricoltura Sostenibile di precisione nel Sannio – finanziato dal PSR Regione Campania, Misura 16.1 azione 2 a sostegno di progetti operativi di Innovazione – nasce allo scopo di salvaguardare la biodiversità cerealicola del territorio, mediante processi produttivi sostenibili di precisione e la produzione di semole e farine con importanti proprietà nutrizionali e nutraceutiche. La provincia di Benevento registra circa 60.000 ettari a seminativo, di cui circa 36.000 (dati Istat ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti26 luglio alle 17,30 presso la sede Provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori di, si terrà l’evento didelBio.. Il: Biodiversità e Agricoltura Sostenibile di precisione nel– finanziato dal PSR Regione Campania, Misura 16.1 azione 2 a sostegno di progetti operativi di Innovazione – nasce allo scopo di salvaguardare la biodiversità cerealicola del territorio, mediante processi produttivi sostenibili di precisione e la produzione di semole e farine con importanti proprietà nutrizionali e nutraceutiche. La provincia diregistra circa 60.000 ettari a seminativo, di cui circa 36.000 (dati Istat ...

