Procida Film Atelier, il racconto di un’«altra» isola nello sguardo del desiderio (Di giovedì 21 luglio 2022) Due signore che discutono con la Corricella sullo sfondo, tra lumini e reti da pesca; bagnanti sulla spiaggia del Ciraccio; pescatori in notturna; Girone, personaggio epico di Procida, cuoco e L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 21 luglio 2022) Due signore che discutono con la Corricella sullo sfondo, tra lumini e reti da pesca; bagnanti sulla spiaggia del Ciraccio; pescatori in notturna; Girone, personaggio epico di, cuoco e L'articolo proviene da il manifesto.

Solelun92041154 : RT @AnnaScattone: Marina e Roberto a Procida. Il film romantico dell’estate 2022 di cui non sapevamo di avere bisogno #upas - AnnaScattone : Marina e Roberto a Procida. Il film romantico dell’estate 2022 di cui non sapevamo di avere bisogno #upas - foggylady : #upas Non vorrei guastarvi il magic moment, ma per me è un film mentale di Ferry mentre è in viaggio per Procida... - magnaccas : RT @Procida2022: Un fitto programma anche sabato 16 luglio con #Artecinema Festival Internazionale di Film sull'Arte Contemporanea. Per in… - Procida2022 : Un fitto programma anche sabato 16 luglio con #Artecinema Festival Internazionale di Film sull'Arte Contemporanea.… -