Processo Borsellino, falsi pentiti, depistaggi: "Così la stampa s'inchina alle toghe" (Di giovedì 21 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/chiocci.mp4 Gian Marco Chiocchi, direttore dell'Adnkronos, interviene alla commemorazione per i 30 anni dalla strage di via D'Amelio. Quello del giornalista è un j'accuse contro la stampa e il modo in cui perpetua il potere della magistratura. Dai falsi pentiti al Processo Borsellino, dall'asservimento dei giornalisti al depistaggio. Un intervento che merita di essere ascoltato da cima a fondo. E che abbiamo deciso di riproporre. L'articolo proviene da Nicola Porro.

