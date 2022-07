Prime Video. I film, le serie tv e gli show original made in italy dall’autunno al 2023 (Di giovedì 21 luglio 2022) Vedrete tanti titoli Prime Video italiani dall’autunno al 2023. Ci sono il documentario sul cestista Kobe Bryant, che racconta il suo periodo trascorso in Italia, e quello su Mahmood. E pure la serie sul furto del secolo all’Antwerp Diamond Centre di Anversa con Kim Rossi Sturt e il mafia movie The Bad Guy con Luigi Lo Cascio. Segnatevi anche Sono Lillo, la prima serie del comico romano che dopo LOL se la deve vedere con gli effetti del fascino di Posaman sulla gente e sulla sua vita: il supereroe che lo ha reso famoso nello stesso tempo sta distruggendo la sua vita matrimoniale. Lillo sarà anche protagonista del film Mai dire Kung Fu - Grosso guaio all'Esquilino. Mahmood e Blanco durante le prove (Eurovision Song Contest 2022) Mahmood e Blanco durante le prove ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Vedrete tanti titoliitalianial. Ci sono il documentario sul cestista Kobe Bryant, che racconta il suo periodo trascorso in Italia, e quello su Mahmood. E pure lasul furto del secolo all’Antwerp Diamond Centre di Anversa con Kim Rossi Sturt e il mafia movie The Bad Guy con Luigi Lo Cascio. Segnatevi anche Sono Lillo, la primadel comico romano che dopo LOL se la deve vedere con gli effetti del fascino di Posaman sulla gente e sulla sua vita: il supereroe che lo ha reso famoso nello stesso tempo sta distruggendo la sua vita matrimoniale. Lillo sarà anche protagonista delMai dire Kung Fu - Grosso guaio all'Esquilino. Mahmood e Blanco durante le prove (Eurovision Song Contest 2022) Mahmood e Blanco durante le prove ...

