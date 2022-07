Prima riunione delle Camere fissata per il 13 ottobre (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e il Ministro dell'InternoLuciana Lamorgese.Il Presidente del Consiglio dei... Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e il Ministro dell'InternoLuciana Lamorgese.Il Presidente del Consiglio dei...

