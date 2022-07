Prima li studiano, poi li terrorizzano e li derubano: ecco come funzionano le truffe agli anziani (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono in continuo aumento i casi di truffe ai danni delle persone più fragili, principalmente gli anziani. Ultimamente, poi, i ladri si sono “specializzati” nell’inscenare delle truffe telefoniche molto articolate degne di un premio Oscar. Dopo aver individuato le vittime, studiano bene quali sono le loro abitudini, se hanno figli o figlie o magari nipoti, su che auto viaggiano ecc. Una volta acquisiti tutti questi elementi va in scena la trappola. L’obbiettivo dei malviventi è quello di spaventare gli anziani inventando fantomatici incidenti stradali, debiti o altri problemi in cui un loro parente è incappato. Per risolvere la problematica inscenata, una volta che le vittime sono cascate nella trappola, chiedono ingenti somme di denaro, gioielli o anche oggetti di valore. Aumentano le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono in continuo aumento i casi diai danni delle persone più fragili, principalmente gli. Ultimamente, poi, i ladri si sono “specializzati” nell’inscenare delletelefoniche molto articolate degne di un premio Oscar. Dopo aver individuato le vittime,bene quali sono le loro abitudini, se hanno figli o figlie o magari nipoti, su che auto viaggiano ecc. Una volta acquisiti tutti questi elementi va in scena la trappola. L’obbiettivo dei malviventi è quello di spaventare gliinventando fantomatici incidenti stradali, debiti o altri problemi in cui un loro parente è incappato. Per risolvere la problematica inscenata, una volta che le vittime sono cascate nella trappola, chiedono ingenti somme di denaro, gioielli o anche oggetti di valore. Aumentano le ...

CorriereCitta : Prima li studiano, poi li terrorizzano e li derubano: ecco come funzionano le truffe agli anziani - CinziaCleoP : @prokofiev95 Chiunque, per fare la quarta, deve fare la prima, la seconda e la terza. I numeri ordinali si studiano… - meltingmax : @RaffaeleGianni4 @Sophie29259410 No. La sperimentazione c'è stata prima della somministrazione. E gli mRna li studiano da anni. - SCrisicelli : @ilCapJZ4 @NicoSchira @vlahovismopuro Secondo me lo dicono o fanno apposta per acchiappare RT. Da quando i social s… - arcstudiopro : @EnricoLetta Prima lo creano poi studiano gli strumenti x abbatterlo! È normale,in una Europa che si dice unità che… -