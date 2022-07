Premier League su Lozano: il Napoli fa il prezzo (Di giovedì 21 luglio 2022) Hirving Lozano piace in Premier League, il Napoli non pone veto alla cessione. Sul giocatore c’è il West Ham, ma anche altri club. Nel ultime ore si è intensificata la voce di un interesse concreto da parte di club inglesi sul giocatore messicano. Il Napoli valuta Lozano 40 milioni di euro ed il West Ham sta valutando l’acquisto, anche se c’è il problema dell’ingaggio che viene considerato troppo alto le il club di Premier League. In ogni caso il Napoli valuta concretamente la cessione del giocatore messicano che lo scorso anno non si è espresso al meglio con Spalletti. Ora però il tecnico vuole tornare al modulo 4-3-3, modulo in cui Lozano può dare di più. Al momento sembra lui il preferito di Spalletti per giocare ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 21 luglio 2022) Hirvingpiace in, ilnon pone veto alla cessione. Sul giocatore c’è il West Ham, ma anche altri club. Nel ultime ore si è intensificata la voce di un interesse concreto da parte di club inglesi sul giocatore messicano. Ilvaluta40 milioni di euro ed il West Ham sta valutando l’acquisto, anche se c’è il problema dell’ingaggio che viene considerato troppo alto le il club di. In ogni caso ilvaluta concretamente la cessione del giocatore messicano che lo scorso anno non si è espresso al meglio con Spalletti. Ora però il tecnico vuole tornare al modulo 4-3-3, modulo in cuipuò dare di più. Al momento sembra lui il preferito di Spalletti per giocare ...

