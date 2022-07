Prato, elettricista morto folgorato: ci sono 5 indagati per omicidio colposo (Di giovedì 21 luglio 2022) L'esterno del locale (Foto Attalmi) Per approfondire : Articolo : Prato, elettricista muore folgorato: stava intervenendo in un ristorante Articolo : Lavoro, sette infortuni al giorno: è allarme. "... Leggi su lanazione (Di giovedì 21 luglio 2022) L'esterno del locale (Foto Attalmi) Per approfondire : Articolo :muore: stava intervenendo in un ristorante Articolo : Lavoro, sette infortuni al giorno: è allarme. "...

venti4ore : Prato, elettricista morto folgorato ci sono 5 indagati per omicidio colposo - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Cinque avvisi di garanzia per la morte dell'elettricista, la procura indaga per omicid… - Nazione_Prato : Prime risposte sull’elettricista folgorato 'Non ha funzionato l’impianto salvavita' - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Elettricista morto folgorato, la procura apre un'inchiesta per omicidio colposo. Indag… - rep_firenze : Prato, incidente sul lavoro :elettricista muore folgorato [aggiornamento delle 11:36] -