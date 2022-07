Pordenone | azzannata al collo dal cane di famiglia | donna in fin di vita

RADIOBRUNO1 : E' accaduto nella mattinata di oggi #Pordenone #MonterealeValcellina #aggressione #anziana #cane #RadioBruno… - News24_it : Azzannata al collo dal cane di famiglia: è gravissima. Operata d'urgenza - - Gazzettino : Azzannata al collo dal #cane di famiglia: è gravissima. Operata d'urgenza #Friuli -

Virgilio Notizie

Dramma oggi - 21 luglio - in Friuli: una donna di 79 anni, di Montereale Valcellina (), è stata ricoverata in ospedale, in gravissime condizioni , dopo essere stataal collo dal cane di famiglia, uno Staffordshire .DAL CANE IN CASA: GRAVE L'aggressione è ...L'avrebbeal collo procurandole una profonda ferita. Dalle indiscrezioni il peggio è ... il cane è stato sequestrato su richiesta della Procura di. Le condizioni della donna: come ... Pordenone, anziana aggredita dal cane di famiglia: azzannata al collo, è in gravissime condizioni Dramma oggi - 21 luglio - in Friuli: una donna di 79 anni, di Montereale Valcellina (Pordenone), è stata ricoverata in ospedale, in gravissime condizioni, dopo essere stata azzannata al ...Anziana trasferita d'urgenza in ospedale dopo essere stata azzannata dal cane di famiglia in provincia di Pordenone: l'animale è stato sequestrato ...