Poliziotta muore mentre spegne un incendio in Friuli | era volontaria della protezione civile

Poliziotta muore mentre spegne un incendio in Friuli - Incendi, poliziotta di 46 anni muore travolta da un albero - Volontaria della protezione civile muore schiacciata da un albero mentre spegne l'incendio Era una poliziotta

Pubblicato il 21 Luglio, 2022 E' ricordata così Elena Lo Duca. Aveva 56 anni ed era la coordinatrice della squadra di Protezione civile di Prepotto. E' lei la volontaria antincendio boschivo morta ...'Elena,, moglie, madre e volontaria della Protezione Civile - prosegue la nota di cordoglio - , una vita spesa con entusiasmo e impegno per gli altri, si è sacrificata per il bene della ...C'è grande cordoglio attorno alla morte di Elena Lo Duca, morta a causa della caduta di un albero in una zona colpita da un vasto incendio ...Elena Lo Duca è morta a 56 anni, schiacciata da un albero mentre partecipava alle operazioni per spegnere un incendio. Il dramma che ha colpito la poliziotta e volontaria ...