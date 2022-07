(Di giovedì 21 luglio 2022) Altro successo per lanella quarta e ultima amichevole disputata ad Auronzo di Cadore.gli sloveni delè finita 4 - 0 per i biancocelesti con reti die Pedro nel primo ...

Poker della Lazio contro il Primorje: a segno Milinkovic, e che Marcos Antonio

Altro successo per la Lazio nella quarta e ultima amichevole disputata ad Auronzo di Cadore. Contro gli sloveni del Primorje è finita 4 - 0 per i biancocelesti con reti di Milinkovic e Pedro nel primo ...Sei minuti dopo il Pisa cala il: Cisco, servito sulla destra, raggiunge il fondo e crossa in ... invece, ha la possibilità di effettuare diversi cambi su più frontisua formazione. Il club ... Arriva un poker di grandi salite in due giorni! | Altarezianews Lazio, ecco il poker. Per i biancocelesti, che si apprestano a chiudere il ritiro di Auronzo di Cadore, arriva un'altra vittoria contro il Primorje nell'ultima amichevole della ...Per i biancocelesti, che si apprestano a chiudere il ritiro di Auronzo di Cadore, arriva un'altra vittoria contro il Primorje nell'ultima amichevole della preparazione pre-campionato. L'ultimo gol, qu ...