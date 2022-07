Pogacar cade | Vingegaard rallenta e lo aspetta | fair play al Tour de France VIDEO

Eurosport_IT : 'Un gesto che vale più di qualsiasi vittoria, il più bel gesto del Tour' Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e un… - JayGatb : RT @Eurosport_IT: 'Un gesto che vale più di qualsiasi vittoria, il più bel gesto del Tour' Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e una volt… - Giuspio0823 : RT @Eurosport_IT: 'Un gesto che vale più di qualsiasi vittoria, il più bel gesto del Tour' Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e una volt… - grazianorossi : #Pogacar cade in discesa, per fortuna senza conseguenze a parte qualche graffio, #Vingegaard lo aspetta e Tadej app… - paperinapa10 : RT @Eurosport_IT: 'Un gesto che vale più di qualsiasi vittoria, il più bel gesto del Tour' Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e una volt… -

La maglia gialla Vingegaard, batte la spalla ma si rialza e riprende a correre evitando così un avvicinamento da parte dello sloveno. Domenica 17 luglio, su un percorso lungo 202,5 km è ...A 63 km dal traguardo il belgainsieme al compagno di squadra Steven Kruijswijk : quest'ultimo ... 1) Jonas Vingegaard (TJV) in 59h58'28'' 2) Tadej(UAD) +2'22'' 3) Geraint Thomas (IGD) +2'... Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta per giocarsi il Tour alla pari: è lo sport allo stato puro L’immagine più bella del Tour de France 2022. Tadej Pogacar cade e Jonas Vingegaard lo aspetta per giocarsi la vittoria finale ad armi pari ...VINGEGAARD, SERVE UN’ULTIMA GRANDE DIFESA. Dopo il monumentale lavoro fatto da Brandon McNulty a servizio del capitano Pogacar, l’ultimo arrivo in salita non dovrebbe presentare grosse sorprese. Ma qu ...