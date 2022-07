Pistocchi: "Napoli, perdita di Koulibaly pesantissima come quella di Ospina'' (Di giovedì 21 luglio 2022) Pistocchi: "Ospina? Addio pesante, Deulofeu sarebbe adatto in un 4-2-3-1" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Queste le sue parole: "Il Napoli ha perso dei tasselli importanti, ma se si sa lavorare sul mercato i sostituti si possono trovare. La perdita di Koulibaly è pesantissima perché il Napoli ha perso un calciatore simbolo, ma è altrettanto pesante anche la partenza di Ospina. -afferma Pistocchi - Perdere un portiere che sappia giocare con i piedi è un problema, soprattutto per una squadra che ambisce ad un gioco da grande squadra europea. L'incognita è Meret, per il resto vedo bene i movimenti e la struttura del ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 21 luglio 2022): "? Addio pesante, Deulofeu sarebbe adatto in un 4-2-3-1" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio, giornalista. Queste le sue parole: "Ilha perso dei tasselli importanti, ma se si sa lavorare sul mercato i sostituti si possono trovare. Ladiperché ilha perso un calciatore simbolo, ma è altrettanto pesante anche la partenza di. -afferma- Perdere un portiere che sappia giocare con i piedi è un problema, soprattutto per una squadra che ambisce ad un gioco da grande squadra europea. L'incognita è Meret, per il resto vedo bene i movimenti e la struttura del ...

