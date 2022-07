Pimenta: ‘Non ho mai visto un giocatore appassionato e tifoso come Romagnoli’ | Mercato (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 00:23:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da CalcioMercato.com: Rafaela Pimenta, l’avvocatessa che ha preso il posto di Mino Raiola, ha parlato a Radiosei della trattativa che ha portato Romagnoli alla Lazio: Ho seguito la trattativa Romagnoli, è stata dura e bellissima. Non sempre capita che un giocatore sia un tifoso. È stata un’esperienza positiva, molto bella, il ragazzo avrebbe potuto fare tante altre scelte diverse come la Spagna o la Premier. Ha scelto la Lazio per il rapporto con i tifosi, per la maglia, per il rapporto con il presidente, per il centro sportivo. Il suo cuore gli ha detto di andare a Roma ed il presidente Lotito ha fatto tutto. Tutto lui, ha veramente voluto vincere questa partita e questa gara per il bene della Lazio. Faccio questo lavoro ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 00:23:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calcio.com: Rafaela, l’avvocatessa che ha preso il posto di Mino Raiola, ha parlato a Radiosei della trattativa che ha portato Romagnoli alla Lazio: Ho seguito la trattativa Romagnoli, è stata dura e bellissima. Non sempre capita che unsia un. È stata un’esperienza positiva, molto bella, il ragazzo avrebbe potuto fare tante altre scelte diversela Spagna o la Premier. Ha scelto la Lazio per il rapporto con i tifosi, per la maglia, per il rapporto con il presidente, per il centro sportivo. Il suo cuore gli ha detto di andare a Roma ed il presidente Lotito ha fatto tutto. Tutto lui, ha veramente voluto vincere questa partita e questa gara per il bene della Lazio. Faccio questo lavoro ...

