Pietro di Lorenzo confermato alla guida della sezione Automotive-Aerospazio-Aeronautica (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuta ieri l’Assemblea della sezione Automotive, Aerospazio, Aeronautica di Confindustria Benevento che ha riconfermato alla guida Pietrodi Lorenzo CEO di Powerflex srl azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’Aerospazio, il navale e il sismico. “Il settori Aeronautico e ’Automotive rappresentano eccellenze rilevanti nel nostro Territorio – spiega Pietro Di Lorenzo –il cui sviluppo va favorito, assecondando le fasi congiunturali che si trovano ad affrontare. Creare sinergie e progetti di sviluppo sarà la mia priorità. La collaborazione, unitamente all’apporto dell’esperienza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è tenuta ieri l’Assembleadi Confindustria Benevento che ha ridiCEO di Powerflex srl azienda leader nel settore dell’ingegneria per la difesa, l’avionica, l’, il navale e il sismico. “Il settori Aeronautico e ’rappresentano eccellenze rilevanti nel nostro Territorio – spiegaDi–il cui sviluppo va favorito, assecondando le fasi congiunturali che si trovano ad affrontare. Creare sinergie e progetti di sviluppo sarà la mia priorità. La collaborazione, unitamente all’apporto dell’esperienza ...

