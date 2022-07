Piatek può tornare in Serie A: ”Ha detto sì” (Di giovedì 21 luglio 2022) Nei giorni scorsi è spuntata un’idea per l’attacco della Salernitana, che porta il nome di Krzysztof Piatek, tornato all’Herta Berlino. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, in queste ore quella che era una semplice idea sta diventando una trattativa concreta. L’attaccante polacco ex Milan e Fiorentina ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in maglia granata. Ora la palla passa alle due società che dovranno trovare un accordo. Piatek Salernitana calciomercato Piatek, da gennaio scorso trasferitosi alla Fiorentina, ha collezionato 18 presenze e messo a referto 6 gol tra campionato e Coppa Italia. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di giovedì 21 luglio 2022) Nei giorni scorsi è spuntata un’idea per l’attacco della Salernitana, che porta il nome di Krzysztof, tornato all’Herta Berlino. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, in queste ore quella che era una semplice idea sta diventando una trattativa concreta. L’attaccante polacco ex Milan e Fiorentina ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in maglia granata. Ora la palla passa alle due società che dovranno trovare un accordo.Salernitana calciomercato, da gennaio scorso trasferitosi alla Fiorentina, ha collezionato 18 presenze e messo a referto 6 gol tra campionato e Coppa Italia. Alessio Nicolosi

