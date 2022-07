Pessime condizioni igieniche, chiuso ristorante etnico (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – chiuso, per Pessime condizioni igienico sanitarie un ristorante etnico nel centro storico di Napoli. Lo stop alle attività è scattato dopo le verifiche della Polizia locale, Unità Operativa Avvocata, sull’idoneità dei prodotti alimentari e delle materie prime utilizzate per la preparazione delle pietanze, nonché sul corretto rispetto della disciplina del settore alimentare al fine di prevenire possibili situazioni di intossicazioni alimentari. Sono stati rilevati locali e attrezzature in Pessime condizioni igienico sanitarie, dove sporcizia, grasso e cattivo odore erano ovunque. Gli agenti hanno contestato quindi al titolare, un cittadino pakistano, sanzioni per oltre 8000 euro rilevando, oltre all’evidente mancata pulizia del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –, perigienico sanitarie unnel centro storico di Napoli. Lo stop alle attività è scattato dopo le verifiche della Polizia locale, Unità Operativa Avvocata, sull’idoneità dei prodotti alimentari e delle materie prime utilizzate per la preparazione delle pietanze, nonché sul corretto rispetto della disciplina del settore alimentare al fine di prevenire possibili situazioni di intossicazioni alimentari. Sono stati rilevati locali e attrezzature inigienico sanitarie, dove sporcizia, grasso e cattivo odore erano ovunque. Gli agenti hanno contestato quindi al titolare, un cittadino pakistano, sanzioni per oltre 8000 euro rilevando, oltre all’evidente mancata pulizia del ...

marcozzo86 : @Gauss73255331 @agggenzia hai ragione, peccato che i fossi in zona mia sono in pessime condizioni - niallsfoolsgolf : surreale tutto ciò, dovrebbe essere una cosa positiva tutelare i lavoratori ed invece si passa per lagnoni perché q… - LorenzoCastioni : @NicolaGasparro @La_manina__ e pure in pessime condizioni - Sandro_Marci : @carlo_taormina @Storace Berlusconi ha fatto il suo (brutto) tempo, sarebbe ora che sparisse dalla scena politica e… - angep65 : @rossounfiore @AndreaZalone @robersperanza I decessi veri per Covid sono 30-40 , di persone non vaccinate o senza b… -