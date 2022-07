“Perché sono dimagrita”. Noemi, fisico al top: spiega cosa è successo. E come ha fatto (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo il successo raggiunto la scorsa estate grazie a Makumba, Noemi e Carl Brave hanno visto bene di fare un nuovo featuring che accompagnasse gli italiani nelle loro scottanti vacanze. Ecco che così è nata Hula Hop che stanno presentando in giro per il Paese. In più la 40enne Noemi, da quando è dimagrita, è sempre più in forma, dentro come fuori. La trasformazione esteriore della voce di sono solo parole è evidente da diverso tempo e, sicuramente, è stata seguita da un cambiamento anche interiore. Noemi con l’aiuto della terapia ha sconfitto demoni che portava da troppo tempo con sé, che le impedivano di sentirsi bene, di amare, di lavorare. E anche per questo è dimagrita. Noemi dimagrita, il suo ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo ilraggiunto la scorsa estate grazie a Makumba,e Carl Brave hanno visto bene di fare un nuovo featuring che accompagnasse gli italiani nelle loro scottanti vacanze. Ecco che così è nata Hula Hop che stanno presentando in giro per il Paese. In più la 40enne, da quando è, è sempre più in forma, dentrofuori. La trasformazione esteriore della voce disolo parole è evidente da diverso tempo e, sicuramente, è stata seguita da un cambiamento anche interiore.con l’aiuto della terapia ha sconfitto demoni che portava da troppo tempo con sé, che le impedivano di sentirsi bene, di amare, di lavorare. E anche per questo è, il suo ...

TgLa7 : ##Draghi: Siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare sforzi dei primi mesi che si è poi aff… - borghi_claudio : Ecco il video cancellato segreto che identifica due persone in uscita da una porta secondaria del Paschi. Le person… - GiovanniToti : Se anche Mariastella #Gelmini dopo questa giornata, ha deciso di lasciare Forza Italia, forse qualcuno dovrebbe far… - Filippo923 : RT @90ordnasselA: “Lo scenario si è invertito rispetto a 3 anni fa: avevamo Inter e Juve in grande spolvero con Milan in difficoltà. Oggi a… - ANNACippiu : @FilippoArosio @viperagentile9 E già..anche perché la maggior parte sono voltagabbana... -