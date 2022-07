“Perché non sarà a UeD”. Riccardo Guarnieri, la produzione non lo perdona. Cosa si è scoperto (Di giovedì 21 luglio 2022) Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne, per il cavaliere corteggiatore di Ida Platano non ci sarebbe più spazio. La decisione ufficiale non è stata presa ma da fonti vicine al programma di Maria De Filippi sembra ormai certo il suo addio. Una storia, quella del cavaliere tarantino, piuttosto chiacchierata. Dopo una lunga assenza, Riccardo Guarnieri si era ripresentato nello studio di Maria De Filippi per provare a mettere insieme i pezzi della sua storia d’amore con Ida Platano ma, dopo averci riprovato per l’ennesima volta, i due avevano deciso di dirsi addio. Questa volta, pare, definitivamente. In molti non avevano creduto alla loro storia. Tra questi l’ex protagonista Simone Virdis. “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)fuori da Uomini e Donne, per il cavaliere corteggiatore di Ida Platano non ci sarebbe più spazio. La decisione ufficiale non è stata presa ma da fonti vicine al programma di Maria De Filippi sembra ormai certo il suo addio. Una storia, quella del cavaliere tarantino, piuttosto chiacchierata. Dopo una lunga assenza,si era ripresentato nello studio di Maria De Filippi per provare a mettere insieme i pezzi della sua storia d’amore con Ida Platano ma, dopo averci riprovato per l’ennesima volta, i due avevano deciso di dirsi addio. Questa volta, pare, definitivamente. In molti non avevano creduto alla loro storia. Tra questi l’ex protagonista Simone Virdis. “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a ...

