Perché gli investimenti delle aziende in pubblicità online sono cresciuti del 20%

La digitalizzazione delle aziende è un processo che sta crescendo di anno in anno, ancora più velocemente dopo la pandemia. Come conseguenza, i mezzi di promozione tradizionali sono stati gradualmente sostituiti dai mezzi digitali, i quali hanno permesso alle aziende di affrontare il cambiamento e superare il momento di difficoltà. La spesa internazionale in digital advertising è cresciuta di circa il 20% rispetto allo scorso anno, raggiungendo 455,3 miliardi di euro. Secondo l'Osservatorio Internet Media del Politecnico, inoltre, il 2021 è stato un anno record che ha visto i ricavi della raccolta pubblicitaria online (45%) superare per la prima volta quelli destinati alla TV (40%). Quella che inizialmente è stata una mossa generata dalla necessità, si è poi rivelata un vantaggio sotto diversi punti di vista.

