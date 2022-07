Per il sindacato della Polizia Bakayoko non si doveva lamentare della pistola puntata in faccia (Di giovedì 21 luglio 2022) Tiemoué Bakayoko sarà mica esperto di tecniche operative di Polizia? No? E allora “lasci ad altri le valutazioni di merito”. Certo, magari lui e chi c’era con lui in quella macchina fermata per un controllo mirato al centro di Milano “si possono essere spaventati”. Una pistola puntata in faccia non è mai piacevole. Però il centrocampista del Milan fino ad un attimo prima che si sfogasse sui social (peraltro con una certa sobrietà) per la Polizia si era comportato da “cittadino modello”: aveva subito, e amen. Dopo no. Per il sindacato autonomo di Polizia Bakayoko è “sicuramente è un grandissimo atleta e un esperto di calcio, ma le tecniche operative di Polizia non sono il suo mestiere”. doveva insomma ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Tiemouésarà mica esperto di tecniche operative di? No? E allora “lasci ad altri le valutazioni di merito”. Certo, magari lui e chi c’era con lui in quella macchina fermata per un controllo mirato al centro di Milano “si possono essere spaventati”. Unainnon è mai piacevole. Però il centrocampista del Milan fino ad un attimo prima che si sfogasse sui social (peraltro con una certa sobrietà) per lasi era comportato da “cittadino modello”: aveva subito, e amen. Dopo no. Per ilautonomo diè “sicuramente è un grandissimo atleta e un esperto di calcio, ma le tecniche operative dinon sono il suo mestiere”.insomma ...

