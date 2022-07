Per i 40 anni di Laura Chiatti il party è hippie chic, organizzato a sorpresa da Marco Bocci (Di giovedì 21 luglio 2022) Il 15 luglio 2022 Laura Chiatti ha compiuto 40 anni e festeggiato questo importante compleanno in gran stile. Dopo essere stata svegliata dai suoi figli, con festoni e palloncini a tema, in serata ha ricevuto la sorpresa preparatale dal marito Marco Bocci, che le ha organizzato un party magico nelle campagne vicino a Perugia. La festa, a cui hanno partecipato amici e parenti dell’attrice, è stato documentata sui social media dalla festeggiata e dai suoi ospiti. Chiatti nelle caption dei post ha ringraziato più volte tutti gli invitati dedicando loro molte parole affettuose e di stima: Grazie per questo sogno… avervi tutti accanto è stato per me, il dono più bello mai ricevuto per questi meravigliosi 40 anni … La vita ... Leggi su diredonna (Di giovedì 21 luglio 2022) Il 15 luglio 2022ha compiuto 40e festeggiato questo importante compleanno in gran stile. Dopo essere stata svegliata dai suoi figli, con festoni e palloncini a tema, in serata ha ricevuto lapreparatale dal marito, che le haunmagico nelle campagne vicino a Perugia. La festa, a cui hanno partecipato amici e parenti dell’attrice, è stato documentata sui social media dalla festeggiata e dai suoi ospiti.nelle caption dei post ha ringraziato più volte tutti gli invitati dedicando loro molte parole affettuose e di stima: Grazie per questo sogno… avervi tutti accanto è stato per me, il dono più bello mai ricevuto per questi meravigliosi 40… La vita ...

