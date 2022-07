Pentathlon | scattano i Mondiali di Alessandria d’Egitto L’Italia cerca un posto al sole

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 luglio 2022) La stagione delmoderno è pronta ad alzare il proprio sipario sul momento più importante: i2022 di. Nella località egiziana, dal 24 al 31 luglio vedremo in azione i migliori interpreti di questa specialità, che andranno a caccia dei titoli iridati, sul palcoscenico più importante. La pattuglia azzurra vedrà impegnati dodici atleti, convocati dal direttore tecnico Andrea Valentini. Vedremo in azione per le gare individuali: Matteo Cicinelli (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Maria Lea Lopez (Carabinieri), Elena Micheli (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Per quanto riguarda le staffette, invece, saranno in azione Alessandra Frezza (Aeronautica ...