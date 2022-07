Pensioni anticipate 2023, cosa succede dopo la caduta del Governo Draghi? (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante il voto di fiducia incassato in Senato il Governo Draghi è ai titoli di coda, e le dimissioni del Premier arriveranno nelle prossime ore, aprendo così a nuove elezioni anticipate. Cerchiamo di capire le tempistiche necessarie e quali saranno le prossime tappe prima di arrivare ad un nuovo esecutivo, che dovrà in fretta e furia chiudere la legge di bilancio e garantire soluzioni a diversi problemi, tra cui quello delle Pensioni anticipate per il 2023. Senza una riforma, si tornerà in toto alla Legge Fornero, e come si può immaginare la caduta del Governo non aiuterà a risolvere la situazione entro fine anno. Ultime novità Pensioni anticipate: Draghi lascia, le tappe e le date delle ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 21 luglio 2022) Nonostante il voto di fiducia incassato in Senato ilè ai titoli di coda, e le dimissioni del Premier arriveranno nelle prossime ore, aprendo così a nuove elezioni. Cerchiamo di capire le tempistiche necessarie e quali saranno le prossime tappe prima di arrivare ad un nuovo esecutivo, che dovrà in fretta e furia chiudere la legge di bilancio e garantire soluzioni a diversi problemi, tra cui quello delleper il. Senza una riforma, si tornerà in toto alla Legge Fornero, e come si può immaginare ladelnon aiuterà a risolvere la situazione entro fine anno. Ultime novitàlascia, le tappe e le date delle ...

