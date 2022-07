Pedicini (Verdi-Ale): “Stop a Draghi tardivo, a causa sua Italia fanalino di coda” (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Sia pur con ritardo, si mette finalmente fine all’era di Mario Draghi e del Governo dell’assembramento, i cui effetti li pagheremo a lungo. È grazie alle gesta del presunto “Migliore” se, a leggere le stime di crescita della Commissione europea, ci avviamo nel 2023 a essere il fanalino di coda tra i Paesi membri della zona euro”. Lo dichiara l’europarlamentare di Verdi-Alleanza libera europea Piernicola Pedicini. “E cala il sipario su una sceneggiata, durata anche troppo, durante la quale siamo stati costretti a essere bombardati dalle previsioni più nefaste e mai così bugiarde. Tra disoccupazione galoppante, mutui da capogiro, spread alle stelle e miseria nera – prosegue Pedicini – mancavano giusto le cavallette a completare lo scenario post ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Sia pur con ritardo, si mette finalmente fine all’era di Marioe del Governo dell’assembramento, i cui effetti li pagheremo a lungo. È grazie alle gesta del presunto “Migliore” se, a leggere le stime di crescita della Commissione europea, ci avviamo nel 2023 a essere ilditra i Paesi membri della zona euro”. Lo dichiara l’europarlamentare di-Alleanza libera europea Piernicola. “E cala il sipario su una sceneggiata, durata anche troppo, durante la quale siamo stati costretti a essere bombardati dalle previsioni più nefaste e mai così bugiarde. Tra disoccupazione galoppante, mutui da capogiro, spread alle stelle e miseria nera – prosegue– mancavano giusto le cavallette a completare lo scenario post ...

