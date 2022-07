Pearl Jam, salta il live a Vienna: per Eddie Vedder danni alle corde vocali. 'Colpa di caldo e incendi' (Di giovedì 21 luglio 2022) Pearl Jam , il forfait che non ti aspetti. La band statunitense, impegnata nel tour europeo, ha dovuto annullare , poche ore prima, il concerto in programma ieri sera a Vienna . Bob Dylan, al via il ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022)Jam , il forfait che non ti aspetti. La band statunitense, impegnata nel tour europeo, ha dovuto annullare , poche ore prima, il concerto in programma ieri sera a. Bob Dylan, al via il ...

EdoAlbis : Serie a TIM e uooFastweb che Vedder dei Pearl Jam caccia dal concerto una fan violenta: 'Qui nofddcccfcxreddycvecrd… - leggoit : Pearl Jam, salta il live a Vienna: per Eddie Vedder danni alle corde vocali. «Colpa di caldo e incendi» - themusicway_mag : Pearl Jam danno forfait: problemi alle corde vocali di Eddie Veder per troppo fumo da incendi - infoitcultura : Troppo fumo da incendi per corde vocali, forfait Pearl Jam - infoitcultura : Pearl Jam, Eddie Vedder ko per caldo e fumo di incendi: concerto annullato a Vienna -