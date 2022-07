Pearl Jam, Eddie Vedder ko per caldo e fumo di incendi: concerti sospesi (Di giovedì 21 luglio 2022) La band ha dovuto annullare all'ultimo momento lo show di Vienna a causa delle condizioni del cantante, le cui corde vocali sono state danneggiate nel corso del concerto di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 luglio 2022) La band ha dovuto annullare all'ultimo momento lo show di Vienna a causa delle condizioni del cantante, le cui corde vocali sono state danneggiate nel corso del concerto di ...

RadioFrecciaOf : Gli incendi che stanno devastando la Francia hanno danneggiato le corde vocali di #EddieVedder e i Pearl Jam interr… - Italian : Troppo fumo da incendi per corde vocali, forfait Pearl Jam - telodogratis : Troppo fumo da incendi per corde vocali, forfait Pearl Jam - gazzettaparma : Troppo fumo da incendi per le corde vocali, i Pearl Jam cancellano i concerti - CatelliRossella : Troppo fumo da incendi per corde vocali, forfait Pearl Jam - Musica - ANSA -