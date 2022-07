**Pd: Letta, 'differenza con M5s difficilmente sarà ricomposta'** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "La differenza creata in questi giorni con il M5s lascia un segno e difficilmente sarà ricomposta. Lo dico molto francamente, il gesto di ieri e quello che è accaduto in questi giorni è sostanza e non forma". Lo ha detto Enrico Letta al Tg3. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "Lacreata in questi giorni con il M5s lascia un segno e. Lo dico molto francamente, il gesto di ieri e quello che è accaduto in questi giorni è sostanza e non forma". Lo ha detto Enricoal Tg3.

