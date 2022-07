Partono le manovre al centro. E il Pd lancia la coalizione modello Sala (Di giovedì 21 luglio 2022) Azione e +Europa pensano ad un'alleanza con i Dem in vista del voto, ora che sembra essere tramontato il campo largo con i grillini Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Azione e +Europa pensano ad un'alleanza con i Dem in vista del voto, ora che sembra essere tramontato il campo largo con i grillini

