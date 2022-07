Parte ' Positivista' il team italiano in gara ai mondiali svedesi dei tecnici Volvo Trucks

(Di giovedì 21 luglio 2022): è questo il nome che idell'Officina Bassano Diesel di Bassano del Grappa hanno scelto per la propria "squadra" scesa in campo per qualificarsi per la finale mondiale di Vista, la ...

L'Opinione delle Libertà

: è questo il nome che i tecnici dell'Officina Bassano Diesel di Bassano del Grappa hanno scelto per la propria "squadra" scesa in campo per qualificarsi per la finale mondiale di Vista, la ...... epoche e provenienze, che hanno però un ricorrente fondamento ideologico nella cultura,... invece, chiaramente percepibile e quindi percepita dadi alcuni membri di quello stesso ... L'Opinione delle Libertà Inizia a prendere forma la trasformazione di una parte di Enna tra il Museo del Mito e via della Cittadella con le opere degli street artisti Ligama e Ruce impegnati separatamente in via della cittade ...