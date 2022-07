Oroscopo Paolo Fox 22 luglio 2022 | Capricorno occhio a questi segni

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ben ritrovati nella rubrica dell'quotidiano diFox. Questa volta l'attenzione è concentrata interamente sulla giornata di venerdì 22. Alle porte del weekend il fermento è sempre nell'aria. Tra chi si accinge a partire e chi è alle prese con amore e lavoro, queste 24 ore si prospettano interessanti. A guidare la giornata ci penserà la Luna in Toro, ma anche un cielo astrologicamente importante e pieno di cose da offrire. Senza perdere altro tempo, tuffiamoci nella lettura del proprio segno, senza tralasciare le previsioni legate al proprio ascendente in modo da ottenere unaccurato.22diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Transito del Sole molto importante per l'Ariete. Potrete dire addio alle tensioni e ai ...

