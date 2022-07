Oroscopo del giorno Venerdì 22 Luglio 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) Oroscopo del giorno: Oroscopo quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo di oggi Ariete Un raggio disarmonico di Saturno renderà la giornata non eccessivamente piacevole ma piuttosto soggetta a emozioni negative, che possono capitarti con ragione o anche senza di essa. La vita intima o la famiglia possono darti qualche problema. In un modo o nell’altro porterai con te una piccola brocca di acqua fredda. Oroscopo di oggi Toro Sarete assaliti da preoccupazioni o preoccupazioni economiche, dubbi o insicurezze riguardo alla vostra situazione o al modo di risolvere i vostri problemi. A volte saranno dubbi o paure fondate, ma in altri casi saranno semplicemente speculazioni senza senso. In ogni caso, sii prudente negli ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 luglio 2022)delquotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.di oggi Ariete Un raggio disarmonico di Saturno renderà la giornata non eccessivamente piacevole ma piuttosto soggetta a emozioni negative, che possono capitarti con ragione o anche senza di essa. La vita intima o la famiglia possono darti qualche problema. In un modo o nell’altro porterai con te una piccola brocca di acqua fredda.di oggi Toro Sarete assaliti da preoccupazioni o preoccupazioni economiche, dubbi o insicurezze riguardo alla vostra situazione o al modo di risolvere i vostri problemi. A volte saranno dubbi o paure fondate, ma in altri casi saranno semplicemente speculazioni senza senso. In ogni caso, sii prudente negli ...

