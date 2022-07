Origgio | s’incendia furgone sull’A8 | le fiamme minacciano le case

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 21 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ in corso un incendio a, in via Per Cantalupo, dove lingue di fuoco hanno investito i campi a ridosso dell’autostrada. A farle scaturire è stato l’incendio di unin transito. Il veicolo è stato spento, ma lestanno ancora interessando una vasta area nei pressi di alcuni stabilimenti produttivi e abitazioni. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.