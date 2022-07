Oggi distribuzione derrate alimentari per le famiglie bisognose (Di giovedì 21 luglio 2022) Si terrà Oggi pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 la distribuzione di derrate alimentari presso l’ASFA Sicilia, l’associazione di sostegno alle famiglie diretta dal cav. Diego Mannisi all’interno di un bene confiscato alla mafia ubicato presso contrada agro del comune di Monreale. La distribuzione di Oggi è a rivolta agli associati i cui cognomi cominciano con le lettere dell’alfabeto che vanno da M a Z. I beneficiari, iscritti all’associazione, dovranno recarsi con due sacchi tipo supermercato per ogni famiglia. L'articolo Filodiretto Monreale. Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 21 luglio 2022) Si terràpomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 ladipresso l’ASFA Sicilia, l’associazione di sostegno allediretta dal cav. Diego Mannisi all’interno di un bene confiscato alla mafia ubicato presso contrada agro del comune di Monreale. Ladiè a rivolta agli associati i cui cognomi cominciano con le lettere dell’alfabeto che vanno da M a Z. I beneficiari, iscritti all’associazione, dovranno recarsi con due sacchi tipo supermercato per ogni famiglia. L'articolo Filodiretto Monreale.

