Occhio alla crema al cioccolato: ritirato un preparato Cameo (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ministero della Salute ha emanato un modello di richiamo per un preparato per crema al cioccolato. A rischiare sono i soggetti allergici alle proteine di lupino, gli altri consumatori non corrono rischi

