Occhi in casa Spezia: il Napoli tenta il colpo di mercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo l'addio di David Ospina, il Napoli di Luciano Spalletti è alla ricerca di un secondo portiere. Naturalmente sostituire un giocatore del calibro del capitano della Colombia non è cosa semplice: bravissimo tra i pali, eccezionale con i piedi e tantissima esperienza. La ricerca del vice-Alex Meret è molto delicata, motivo per il quale il Napoli sta a lungo ponderando su chi puntare. Sono tanti i nomi che si sono susseguiti in queste settimane come Sirigu, Gollini, Navas, Vicario per citarne alcuni. FOTO: Getty – Ivan ProvedelA sorpresa però, come riportato dall'edizione online di la Repubblica, il Napoli ha fatto un sondaggio per Provedel. Il portiere classe '94 si è reso protagonista con lo Spezia in Serie A raggiungendo la salvezza. Inoltre l'allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, stravede per il portiere ...

