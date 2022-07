Nuovo stadio Roma, il Sindaco Gualtieri: «Vi spiego come stanno le cose» (Di giovedì 21 luglio 2022) Nuovo stadio Roma, il Sindaco Gualtieri ha fatto il punto della situazione sul progetto della casa del club giallorosso Il Sindaco di Roma Gualtieri ha parlato ai microfoni di New Sound Level della possibilità di veder sorgere il Nuovo stadio giallorosso a Pietralata. Le dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport. LE PAROLE – «Sono due cose diverse, il tecnopolo è un progetto molto coerente con la vocazione di quell’area, ci andrà l’Istat, studentati, una facoltà della Sapienza, poi quella è un’area grande quindi c’è anche la possibilità come abbiamo detto che possa sorgere lo stadio della Roma. Naturalmente ci sarà un progetto che dovremo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022), ilha fatto il punto della situazione sul progetto della casa del club giallorosso Ildiha parlato ai microfoni di New Sound Level della possibilità di veder sorgere ilgiallorosso a Pietralata. Le dichiarazioni riprese dal Corriere dello Sport. LE PAROLE – «Sono duediverse, il tecnopolo è un progetto molto coerente con la vocazione di quell’area, ci andrà l’Istat, studentati, una facoltà della Sapienza, poi quella è un’area grande quindi c’è anche la possibilitàabbiamo detto che possa sorgere lodella. Naturalmente ci sarà un progetto che dovremo ...

