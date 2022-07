Nuovo City, ma ancora De Bruyne show: doppietta nella prima gara (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto per 2 - 1 contro il Club America nella prima amichevole estiva giocata in Texas. Tutti si aspettavano la ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Manchesterdi Pep Guardiola ha vinto per 2 - 1 contro il Club Americaamichevole estiva giocata in Texas. Tutti si aspettavano la ...

ArtRadiost : Questa sera, giovedì 21 luglio alle 21, torna Summer in the City, il nuovo contenitore estivo di RadiostART… - BestMovieItalia : Asteroid City: svelata la trama del nuovo film di Wes Anderson con Tom Hanks e Scarlett Johansson -… - glooit : Asteroid City: il cast e la trama del nuovo film di Wes Anderson leggi su Gloo - Jorginhismo : RT @TheGegenPress_: ?????? Erling Haaland, nuovo numero nove del Manchester City di Pep Guardiola, compie oggi 22 anni. 'One of a kind' se ce… - Voto10 : Asteroid City: ecco il nuovo progetto cinematografico di Wes Anderson -