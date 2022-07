Nuovo ATP 250 a Firenze | torna il grande tennis in Toscana

(Di giovedì 21 luglio 2022) A Palazzo Wanny dal 10 al 16 ottobre prossimi va in scena l’UniCreditOpen, che sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Supere SuperTenniX

solounastella : RT @sportface2016: Ecco il nuovo calendario autunnale dell'Atp: dentro #Napoli e #Firenze, fuori i tornei in Cina - sportface2016 : Ecco il nuovo calendario autunnale dell'Atp: dentro #Napoli e #Firenze, fuori i tornei in Cina - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Maxime #Cressy si sblocca al terzo tentativo e trionfa sull’erba di Newport. É il 9º nuovo campione di un titolo ATP di q… - LorenzoAndreol4 : RT @FiorinoLuca: Maxime #Cressy si sblocca al terzo tentativo e trionfa sull’erba di Newport. É il 9º nuovo campione di un titolo ATP di q… - FiorinoLuca : Maxime #Cressy si sblocca al terzo tentativo e trionfa sull’erba di Newport. É il 9º nuovo campione di un titolo A… -

L'atleta cileno, vincitore di 11 titoli, ha cominciato parlando di Wimbledon 'È stata una ... Tra il suolavoro e uno sguardo ai futuri dominatori del tennis Cosa c'è dinella sua vita '...Oggi si troverà di fronte il francese Gasquet nel suoesordio stagionale. "Prima di tutto ... LeFinals a Torino sono un obiettivo in cui ...Oltre ai già citati due tornei italiani infatti, ci saranno altri quattro appuntamenti targati ATP che avranno una licenza annuale per organizzare un ‘250’. Di seguito la lista completa dei sei nuovi ...L'ATP ha confermato il calendario dell'ultima parte della stagione. In autunno, due nuovi ATP 250 si aggiungeranno in Italia: a Firenze dal 10 al ...