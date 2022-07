Nuova Zelanda: venti a 80 kmh, fermi aerei e traghetti (Di giovedì 21 luglio 2022) venti fino a 80 chilometri all'ora e onde alte come palazzi hanno colpito la costa orientale della Nuova Zelanda, costringendo aeroporti e porti marittimi a interrompere le operazioni e danneggiando ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022)fino a 80 chilometri all'ora e onde alte come palazzi hanno colpito la costa orientale della, costringendo aeroporti e porti marittimi a interrompere le operazioni e danneggiando ...

ladyonorato : Successone de Iva Cini anche in Nuova Zelanda - ziaale3 : RT @Patriziapattys: 'La Nuova Zelanda questa settimana ha annunciato che riporterà gratuitamente maschere e test Covid. Altri paesi contin… - Nina6_15 : RT @MarioItaliano18: dalla Nuova Zelanda ricevo questo video relativo alla notizia delle doppie dimissioni del pdc - whatshername_s : Un neozelandese mi ha appena chiesto se in Italia abbiamo i treni. Allora innanzitutto te ne torni in Nuova Zelanda - ChristianCaded1 : RT @MarioItaliano18: dalla Nuova Zelanda ricevo questo video relativo alla notizia delle doppie dimissioni del pdc -